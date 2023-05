Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Acidente de trânsito resultou em uma vítima fatal na PR-272, próximo ao município de Japira, no Paraná, na tarde de ontem (17), por volta das 12h45.

De acordo com informações obtidas no local, um Volvo FH 440, com placas de Pinhalão-PR, colidiu frontalmente com um Fiat Palio Fire, com placas também de Pinhalão- PR e dirigido por um homem de 41 anos. O carro ficou completamente destruído.

O acidente ocorreu no quilômetro 77 + 900 metros da rodovia estadual, em uma área de pista simples, onde a ultrapassagem é proibida.

Após a colisão, ambos os veículos pararam fora da pista, no lado esquerdo da via, no sentido de trânsito do caminhão. O condutor do Volvo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Pinhalão, enquanto o motorista do Palio veio a óbito no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho/PR.

A investigação sobre as causas do acidente está em andamento, e o resultado será divulgado posteriormente pelas autoridades competentes.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e compareceu ao local para atender a ocorrência, controlar o tráfego e realizar os procedimentos necessários. A via permaneceu parcialmente interditada durante a tarde e início da noite, causando congestionamento na região. O acidente também mobilizou equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Samu