Um acidente de trânsito deixou dois feridos na manhã desta quarta-feira (27), na PR-422, em Wenceslau Braz/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 7h40, no km 28+750m.

Um veículo VW/Saveiro, com placas de José dos Pinhais-PR, trafegava no sentido a Wenceslau Braz, quando colidiu lateralmente com um caminhão Volvo/VM 360, com placas de Curitiba-PR, que seguia no sentido contrário.

O condutor da Saveiro, um homem de 25 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Wenceslau Braz com ferimentos leves. O motorista do caminhão, um homem de 52 anos, também foi hospitalizado com ferimentos leves.

A causa do acidente é investigada.