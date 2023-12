Um acidente de trânsito registrado na noite de ontem (22), na rodovia PR-422, em Wenceslau Braz/PR, deixou uma pessoa ferida.

O acidente aconteceu por volta das 20h40, no km 26, no trecho que liga o município a Salto do Itararé/PR.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um caminhão Scania/R450, com placas de Palmitos-SC, colidiu frontalmente com um VW/Gol, com placas de Salto do Itararé-PR, que vinha no sentido oposto.

O condutor do caminhão, de 42 anos, não sofreu ferimentos. Já o condutor do carro, de 53 anos, foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Wenceslau Braz com ferimentos leves.

A PRE investiga as causas do acidente.