Na noite de ontem (13), um grave acidente de trânsito na PR-092, em Wenceslau Braz, deixou dois mortos. A colisão frontal envolveu um carro e uma moto.

O carro, um VW/Gol com placas de Taquaritiba-SP, era conduzido por um homem de 70 anos, que ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. A moto, uma Honda/CG150 com placa de Carlópolis-PR, era conduzida por um jovem de 20 anos, que faleceu no local. A passageira da moto, de 21 anos, sofreu ferimentos graves e foi levada ao Hospital de Wenceslau Braz, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 19h50, no km 247+600m da rodovia. O carro trafegava no sentido Wenceslau Braz a Arapori quando colidiu frontalmente com a moto, que vinha no sentido contrário.

A pista no local do acidente é simples, sem faixa de divisão, e o tempo estava bom.

A equipe do IML de Jacarezinho foi acionada para remover os corpos. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.