No dia 4 de abril, uma colisão entre veículos foi registrada na BR-153, em Jacarezinho (PR). O acidente resultou em três vítimas, todas do sexo feminino, com ferimentos leves.

– Vítima 1: 81 anos, apresentou escoriações na face.

– Vítima 2: 23 anos, sofreu escoriações no membro inferior esquerdo e ferimento corto-contuso no membro inferior direito.

– Vítima 3: 58 anos, apresentou ferimento corto-contuso na face.

As vítimas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas ao pronto-socorro de Jacarezinho. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e (EPR) estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

A ocorrência foi registrada e as autoridades competentes adotaram as medidas cabíveis.