Um acidente na PR-092, no km 303+500, próximo ao município de Joaquim Távora, deixou um homem e uma criança de 8 anos feridos na madrugada deste sábado (15).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor do Chevrolet Onix, B.C.A., de 40 anos, perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente com um caminhão dirigido por D.D., de 57 anos.

Com o impacto da colisão, o Onix rodou na pista e parou às margens da rodovia. Já o caminhão ficou no meio da pista.

O motorista do Onix e a criança foram hospitalizados. O condutor do caminhão fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para álcool.

As causas do acidente são investigadas.