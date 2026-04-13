O Paraná tem 21.872 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis para todas as regiões do Estado. As oportunidades, que podem ser consultadas nas Agências do Trabalhador, contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.

Entre as funções com maior número de vagas estão Alimentador de Linha de Produção (5.802 vagas), Abatedor (1.419), Operador de Caixa (869) e Faxineiro (605).

Na Região Metropolitana de Curitiba, são 4.305 oportunidades, com destaque para Alimentador de Linha de Produção (300), Auxiliar de Logística (248), Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (239) e Operador de Caixa (236). Na Agência do Trabalhador de Curitiba são 462 vagas abertas, principalmente para atendente de lojas, faxineiro e servente de obras.

As demais vagas estão distribuídas em todas as regionais do Estado. Cascavel lidera com 5.136 oportunidades, seguida por Campo Mourão (2.633), Foz do Iguaçu (2.192), Pato Branco (1.916), Maringá (1.762) e Londrina (1.686). Também há ofertas em Guarapuava (711), Umuarama (626), Paranaguá (531), Ponta Grossa (228) e Jacarezinho (146).

Além das vagas operacionais, há oportunidades que exigem qualificação técnica ou ensino superior, como psicólogo, fonoaudiólogo, mecânico de refrigeração, professor de creche, analista de faturamento, assistente de licitação, entre outros.

Os interessados podem procurar a Agência do Trabalhador mais próxima ou acessar os canais digitais para consultar as vagas disponíveis e agendar atendimento.