A Secretaria de Estado da Segurança Pública iniciou na manhã desta terça-feira (19) uma operação com abordagens policiais, fiscalizações de veículos e pessoas no Litoral. As ações ocorrem de forma simultânea em Guaratuba e Matinhos. É a primeira grande ação dentro do Verão Maior Paraná, lançado no sábado (16). A força-tarefa é chamada de Operação Integrada Verão Maior Paraná Seguro.

Mais de 50 policiais militares, civis e penais, além de equipes táticas, cães e helicópteros, atuam de forma integrada no reforço da segurança dos moradores e veranistas. O objetivo é combater o tráfico de drogas e outros ilícitos correlatos.

A Polícia Militar disponibilizou 500 militares para atuarem nos municípios litorâneos e na Costa Noroeste durante toda a temporada. A Polícia Civil também reforçou o quadro com 230 servidores, equipados com novos armamentos. Os profissionais contarão com o reforço aéreo dos helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas (GOA). A Polícia Penal também contará com 100 agentes específicos para este verão.

“As forças policiais foram preparadas ao longo do ano para realizar diversas operações durante o Verão Maior Paraná. O objetivo é promover um ambiente tranquilo para todos os moradores e veranistas” explicou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

VERÃO MAIOR PARANÁ– O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br .