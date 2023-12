O fluxo intenso de turistas descendo a Serra do Mar rumo aos municípios do Litoral gera expectativa de que esta seja a maior virada de ano da história do Paraná. Com o apoio do Governo do Estado, as prefeituras prepararam uma programação cultural e show pirotécnico, que neste ano será com fogos de menor ou nenhum barulho, para os veranistas que comemorarão a chegada de 2024 na região, A expectativa é receber cerca de 4 milhões de turistas até o fim do verão.

Em Matinhos, o show da virada contará com trio elétrico a partir das 21h em Caiobá, onde também haverá a queima de fogos de baixo estampido, pensados para evitar problemas com animais de estimação, crianças e pessoas com autismo. Os fogos de artifício serão lançados a partir dos cincos novos espigões na praia brava, central e balneários, que integram o projeto de revitalização da orla da cidade.

A programação da virada em Guaratuba também contará com dois trios elétricos: o Águia, na praia central, e o Alucinação, no bairro Coroados. A programação tem início às 22h30 e encerramento às 1h30, com queima de fogos exatamente às 0h.

A pirotecnia em Pontal do Paraná será democrática, com turistas e moradores podendo acompanhar os cerca de 10 minutos de queima de fogos no centro da cidade e nos balneários de Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul. Assim como em Matinhos, a Prefeitura de Pontal do Paraná optou por fogos de artifício sem estampido ao longo dos 23 quilômetros da costa marítima.

Em Paranaguá, cidade mais antiga do Paraná, o tradicional Palco Tutóia, agora revitalizado, receberá a dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo, além de artistas locais de outros gêneros dentro do Show Litoral Music. A festa começa às 21h.

Com cerca de 8 minutos de fogos para marcar a passagem do ano, Guaraqueçaba já conta com shows nos dias 30 e 31, sempre a partir das 20h, na praça William Michaud. A dupla Charles de Souza & Renatinho, o DJ Doelle e a banda Pimenta Rosa integram a programação local.

A Prainha da Pita, em Antonina, foi o local escolhido para a queima de fogos na cidade, que também utilizará dispositivos que não emitem barulhos muito intensos. Já em Morretes, como já é de costume, não haverá show da virada, com hotéis, pousadas e restaurantes realizando eventos fechados.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br .