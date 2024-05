O Programa Cultivar Energia, que incentiva a implantação de hortas comunitárias sob linhas de alta tensão da Copel, já possui 20 espaços para a produção de alimento saudável e geração de renda para a comunidade, somando 90 mil metros quadrados de terrenos cultivados.

A área mais recentemente incorporada ao programa fica em Siqueira Campos, e foi preparada em parceria com a prefeitura do município para que um grupo de 15 famílias possa iniciar o plantio, no Bairro Vila Nova. São dois terrenos com 2 mil metros quadrados ao todo, que constituem a primeira horta do programa implantada no Norte Pioneiro do Estado. As demais unidades já em funcionamento ficam em Cascavel, Curitiba, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Umuarama.

Os produtos cultivados na nova horta de Siqueira Campos servirão para consumo próprio, mas também poderão ser doados e vendidos diretamente pelos participantes do programa, que funciona em parceria com as prefeituras de cada município.

Na dinâmica, a Copel é responsável pela cessão de uso da faixa, cercamento das áreas, e orientação das famílias participantes sobre a segurança no uso do espaço. O município oferece a assessoria técnica para a agricultura urbana, faz a preparação da terra, dos canteiros e é responsável pelo cadastro e acompanhamento das famílias.