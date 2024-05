A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) assinou nesta quarta-feira (15) o Termo de Adesão do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), referente ao PlanificaSUS, para o triênio 2024-2026. Um dos principais destaques desse novo ciclo é o enfoque na otimização dos serviços de saúde mental, especialmente na Macrorregião Norte, integrada pela 16º RS de Apucarana, 17º RS de Londrina, 18º RS de Cornélio Procópio, 19º RS de Jacarezinho e 22ª RS de Ivaiporã.

A proposta é criar estratégias de educação permanente nessa região, desenvolvendo competências e habilidades nas equipes técnicas e gerenciais e, futuramente, compartilhando os êxitos para outros locais do Estado.

O projeto recebe apoio do Hospital Israelita Albert Einstein, do Ministério da Saúde (MS) e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), tendo como objetivo reforçar a Rede de Atenção à Saúde Paraná.

Também prevê a implementação da Planificação da Atenção à Saúde (PAS) por meio de ciclos de melhorias, divididos em fases de planejamento, operacionalização, monitoramento e avaliação. As atividades incluem workshops, oficinas tutoriais e outras iniciativas desenvolvidas nas Regiões de Saúde da Macrorregião Norte e nos Municípios da 4ª Regional de Saúde de Irati.

O PlanificaSUS tem uma grande importância no fortalecimento dos serviços de saúde, otimizando processos com ferramentas interligadas em benefício da população paranaense. É um grande projeto, que sintetiza o nosso Sistema Único de Saúde por meio de ações, trocas de experiências e parcerias efetivas”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

PLANIFICASUS– O Paraná aderiu à estratégia PlanificaSUS em 2019 e a implementou inicialmente na 4ª Região de Saúde de Irati. Em 2021, foi o primeiro Estado a expandir a metodologia para todas as suas regiões.

O PlanificaSUS Paraná possibilita reorganizar os processos de trabalho das equipes das Unidades de Saúde e dos ambulatórios vinculados a essa estratégia, com o objetivo de melhorar o cuidado às pessoas usuárias do SUS ao promover o acolhimento.