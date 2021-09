Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares e o Secretário Municipal de Saúde João Luccas divulgaram nesta quarta-feira, 15, que o município irá vacinar pessoas com mais de 18 anos nesta quinta-feira, 16. No vídeo eles destacam que chegaram mais 3 mil doses e que irá auxiliar no atendimento. “Iremos realizar um atendimento num horário maior. Será das 14 às 19 horas e as pessoas podem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa”, comemora o prefeito no vídeo.