para prevenir perturbação do sossego. A Avenida Atlântica será interditada a partir das 18 horas para tráfego de veículos, até a completa dispersão de pessoas da orla.

Pontal do Paraná

A atuação da PM será intensificada em todos os balneários de Pontal do Paraná, com um reforço especial nas regiões onde houver queima de fogos e maior movimento (balneários de Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangrilá e Pontal do Sul).

O trapiche de embarque para a Ilha do Mel contará com policiamento ostensivo e a aplicação de cães de faro do BPChoque para evitar a entrada de drogas e materiais ilícitos na virada de ano. Além disso, a PM vai utilizar policiamento do Regimento de Polícia Montada (RPMon) e patrulhamento tático da Rondas Ostensivas de Natureza Especial.

Outras cidades

Nos demais municípios do Litoral a PM também vai reforçar o policiamento preventivo e ostensivo. Em Paranaguá, atuará com mais policiais no Centro da cidade, no Centro Histórico e na entrada da Ilha de Valadares, principalmente.