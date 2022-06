Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As baixas temperaturas do sábado (11) deram as caras novamente na madrugada deste domingo (12), com direito a registro de -3,9°C em General Carneiro e -1,5°C em Pinhão, na região Sul do Estado, e -2,5°C em Guarapuava, no Centro-Sul, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

De acordo com os registros do órgão, 44 estações meteorológicas registraram as temperaturas mais frias do ano, superando a onda de frio do fim de maio. As mínimas abaixo de zero também chegaram a Pato Branco (-1°C), Ponta Grossa (-0,9°C), Lapa (-0,2°C), Francisco Beltrão (-0,1°C), Cascavel (-0,1°C).