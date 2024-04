Começaram na terça-feira, dia 23 de abril, as inscrições para o concurso que irá eleger a Rainha Platinense 2024. As jovens escolhidas terão a honra de representar o município em diversos eventos, incluindo as comemorações dos 110 anos de Santo Antônio da Platina e a 52ª Exposição Feira Agropecuária, Comercial e Industrial do Norte Pioneiro (Efapi Expo 2024).

Para participar do concurso, as candidatas devem ter entre 16 e 26 anos, residir em Santo Antônio da Platina há mais de um ano e atender aos demais requisitos do regulamento, que está disponível no local de inscrição e nas redes sociais oficiais da Efapi e do concurso.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente no Departamento Municipal de Cultura, localizado na Casa da Cultura Platinense, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, até o dia 23 de maio.

O concurso, que tem como objetivo escolher a Rainha, as Princesas e a Garota Simpatia de Santo Antônio da Platina, é uma realização da Prefeitura Municipal, com o apoio da Sociedade Rural do Norte Pioneiro.

A grande final está marcada para o dia 3 de agosto, com entrada gratuita para toda a população.