Neste final de semana a Comitiva Os Brahmitas de Jacarezinho-PR realizaram pelo 6º ano consecutivo a Cavalgada da Fé até o Santuário de São Miguel Arcanjo na cidade de Bandeirantes-PR.

A saída da Tropeada deu-se no sábado dia 18 por volta das 08hrs30min. Passando pelo Bairro Coqueralzinho, Barra do Jacaré, Bairro Água da Onça e com várias paradas ao longo do trajeto para descanso dos animais e alimentação, a chegada ao acampamento em Andirá foi ao entardecer. No domingo ainda com o sol nascendo e restando poucos km para o destino final continuaram novamente no percurso. A chegada ao Santuário aconteceu as 09hrs30min da manhã do domingo, onde os cavaleiros estiveram presente na missa e receberam a bênção no Santuário.