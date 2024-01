Mais uma vez será uma honra nossa comitiva receber e entregar a 2ª Romaria Tropeira pela Rota do Rosário Paraná. A Romaria terá início na cidade de Pirai do Sul no dia 13 de janeiro e percorrerá várias cidade do estado do Paraná. Jacarezinho receberá de Santo Antônio da Platina no dia 16 de março, onde as imagens permanecerão por 7 dias até serem conduzidas a cavalo, até a cidade de Ribeirão Claro no dia 23 de março, e de lá seguirá para outros municípios até o final da Romaria, no 2º Encontro de Tropeiros na Santa do Paredão em Jaguariaiva-PR.