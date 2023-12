Pouca possibilidade de chuva e temperaturas amenas devem marcar a virada de ano, no Paraná. O final da noite do dia 31 de dezembro de 2023 e o início da madrugada do dia 1º de janeiro de 2024 devem ser de tempo mais estável. As informações são do meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O final da última semana do ano terá muitas nuvens, principalmente nas regiões Norte e Leste. Na parte Leste, região metropolitana de Curitiba e litoral, existe chance de garoa no momento da virada.

As outras áreas do Paraná têm baixa possibilidade de chuva.

No interior do Estado, a temperatura deve ser agradável, sem calor extremo. Já nos Campos Gerais e capital, mais baixa.