A Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva, do Ministério da Cidadania, publicou no dia 8 de dezembro a Portaria n.° 286, por meio da qual divulgou os municípios que serão atendidos pelo Programa Alimenta Brasil em 2023. Do Paraná são 5 os municípios contemplados, e o maior valor é destinado a Jacarezinho – R$ 465 mil. Com os recursos, 11 entidades receberão os alimentos fornecidos por 39 produtores da Agricultura Familiar.

Segundo Karolina de Oliveira Andrade, da Unidade de Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar (UADAF-Jacarezinho), uma das responsáveis pela conquista dos recursos, o Alimenta Brasil atende municípios que cumpram alguns requisitos, como apresentar mais de 60% das pessoas inscritas no Cadastro Único (CAD) em situação de extrema pobreza e Municípios que apresentam média do índice Altura por Idade (A/I), em crianças com idade inferior ou igual a 5 anos, abaixo da média estadual.

“Recebemos a incumbência do prefeito Marcelo Palhares de elevar o número de produtores atendidos, bem como das entidades beneficiadas. Entidades que porventura não estejam cadastradas para receberem os alimentos podem se cadastrar junto ao Núcleo Regional da Educação, com a professora Magda”, explica a servidora municipal.

O município recebeu aprovação do plano operacional no Sistema de Gestão do Programa Alimenta Brasil – SISALIMENTA, para a emissão dos cartões bancários de cada beneficiário fornecedor. As metas de execução são definidas com base no limite financeiro calculado por ente federativo, dividido pelo limite anual por unidade familiar chegando-se assim à proposta de metas de número mínimo de beneficiários fornecedores.

Expansão

Segundo o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Carlo Alberto Lopes, está sendo desenvolvido um trabalho da Secretaria para aumentar o volume de cultivo, por meio da ampliação da área plantada e capacitação de agricultores, e o plantio de novas variedades de hortaliças, legumes, tubérculos e frutas. “Estamos obtendo êxito, graças ao empenho dos profissionais da UADAF, da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento (SEAB), e objetivamos a inclusão de cultivos agroecológicos”, esclarece. “Estamos estimulando o cultivo de produtos orgânicos com a menta de atingirmos 100% até 2030. Contamos com a parceria na assistência técnica do IDR – Instituto de Desenvolvimento Rural, que presta todo o apoio aos produtores rurais”, finaliza.

Serviço

Os pedidos, recepção e distribuição de alimentos provenientes da Agricultura Familiar são executados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, por meio da UADAF – Alimenta Aqui. Os produtores rurais interessados em fazer parte do Programa podem entrar em contato pelo telefone 43 39113060 ou diretamente na UADAF / Alimenta Aqui, que fica na Rua Otaviano Tonet, ao lado da AGROJAC – próximo ao trevo da Vila Rosa com a BR-153. Os responsáveis pelo atendimento são Lisandro, Camila e Karolina.

Página no Facebook: https://www.facebook.com/AlimentaAqui/

Alimenta Brasil – Municípios atendidos no Paraná (Portaria 286/2022)

Boa Ventura de São Roque – R$ 132.990,22; Campo do Tenente – R$ 132.763,58; Espigão Alto do Iguaçu – R$ 134.171,15; Figueira – R$ 132.751,65; e Jacarezinho – R$ 465.927,50.

No total, o Alimenta Brasil atenderá 661 municípios em todo o Brasil, com a aplicação de R$ 171.412.659,10.