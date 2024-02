As concessionárias Via Araucária e EPR Litoral Pioneiro assumem os dois primeiros lotes de rodovias no Paraná a partir das 0h de quarta-feira (28). Nesse sentido, a formalização do processo de transferência da administração para as concessionárias aconteceu nesta segunda-feira (26), na sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), em Curitiba.

Conforme está previsto em contrato, a Via Araucária, responsável pelo Lote 1, e a EPR Litoral Pioneiro, do Lote 2, deverão realizar obras de melhorias que somam mais de 30 bilhões de reais ao longo dos próximos 30 anos. Neste período, elas também deverão prestar serviços de manutenção e atendimento aos usuários em mais de mil quilômetros de rodovias.

A cobrança de pedágio, no entanto, não é automática. Ela deverá ocorrer somente a partir do fim de março, após as concessionárias cumprirem algumas obras e demais obrigações contratuais. E antes da cobrança, elas deverão, no prazo mínimo de 10 dias antes, comunicar ampla e publicamente a data de início e os valores das tarifas em cada praça.