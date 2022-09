A semana do feriado do Dia da Independência e da Padroeira de Curitiba promete mudanças repentinas nas temperaturas em todo o Paraná. Nos próximos quatro dias, o estado terá registro de frente fria, onda de calor e chuva. Para quem vai viajar no feriadão, a mala deve ir recheada, pois será quase como ter as quatro estações em apenas quatro dias (veja previsão abaixo).

A previsão para o feriado de sete de setembro é de tempo instável em grande parte do estado, segundo o Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

“A instabilidade prossegue no feriado, com destaque para a chuva prevista no estado. Essa sequência de dias chuvosos aumenta o risco de ocorrência de alagamentos nos grandes centros urbanos”, diz o Simepar.

Reprodução/Simepar

Quinta-feira (8)

O dia da Padroeira de Curitiba terá predomínio de sol no estado. As maiores temperaturas serão registradas em Maringá e Paranavaí, no norte do Paraná, com previsão de até 34°C.

Reprodução/Simepar



Sexta-feira (9)

Os paranaenses terão um ‘sextou’ com temperaturas altas: a previsão é de sol e céu aberto na maioria das cidades do estado. No Litoral, a máxima é de 27°C e em Foz do Iguaçu, 31°C.

Reprodução/Simepar

Sábado (10)

De acordo com o Simepar, o calor continua na região norte do estado. Uma frente fria avança e diminui as temperaturas no centro-sul, com previsão de chuvas.

Reprodução/Simepar

Domingo (11)

O calor do sábado vai durar pouco. A temperatura despenca na região sul do Paraná, no fim do feriado prolongado, com mínimas que podem chegar a 6º. Também serão dias de grande amplitude térmica em algumas cidades, que começam com o dia gelado e chegam ao meio da tarde com temperatura amena, sendo possível até arriscar uma camiseta. É o caso de União da Vitória, no extremo sul, por exemplo, que amanhece com 6º e chega a 20º ao longo do dia. Em praticamente todas as cidades do centro para o sul do Estado ocorrerá a grande amplitude.

Reprodução/Simepar