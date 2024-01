Para 2024, o IPVA pago à vista resulta em um desconto de 6% sobre o valor do imposto no Paraná. Abaixo, confira a lista dos preços do IPVA dos modelos de carros e motos mais emplacados em 2023.

A lista é da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) e, assim, mostra os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Veja a lista dos automóveis e o valor do IPVA

Automóveis: Renault Kwid Zen 2 – R$ 1.856,91 – Parcelas de 5x de R$ 395,09 VW Polo Track MA – R$ 2.392,39 – Parcelas de 5x de R$ 509,02 VW Saveiro CS Robust MPI – R$ 760,68 – Parcelas de 5x de R$ 161,85 Chevrolet Onix 1.0 LT2 – R$ 2.631,11 – Parcelas de 5x de R$ 559,81 VW Nivus HL TSI – R$ 4.240,88 – Parcelas de 5x de R$ 902,31 Toyota Corolla XEI 2.0 – R$ 4.417,22 – Parcelas de 5x de R$ 939,83 Hyundai HB20 1.0 Comfort – R$ 2.422,03 – Parcelas de 5x de R$ 515,33 Fiat Strada Freedom 1.3 CS – R$ 873,03 – Parcelas de 5x de R$ 185,75 Toyota Corolla Cross XRE 2.0 – R$ 4.978,89 – Parcelas de 5x de R$ 1.059,34 Fiat Strada Endurance CS – R$ 807,33 – Parcelas de 5x de R$ 171,77 VW T-Cross HL TSI – R$ 4.815,67 – Parcelas de 5x de R$ 1.024,61 VW T-Cross TSI – R$ 3.952,44 – Parcelas de 5x de R$ 840,95