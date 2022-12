Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou o resultado da análise das propostas de preço da licitação para obras de conservação de 294,93 quilômetros de rodovias entre as regiões do Norte e Norte Pioneiro.

Sete empresas participaram da Concorrência Pública, que teve três classificadas para a fase de abertura dos envelopes com documentos de habilitação, marcada para 12 de janeiro. Foram escolhidas as propostas que apresentaram o preço mais vantajoso para a administração pública, que variaram entre R$ 19.696.121,37 e R$ 24.091.497,79.

Serão beneficiados 16 municípios com as obras de conservação: Carlópolis, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Guapirama, Ibaiti, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Siqueira Campos e Tomazina.

As obras estão previstas para as rodovias PR-090, PR-151, PR-218, PRC-272, PR-424, PR-435, PR-852 e PR-963. Serão executados os serviços de reperfilagem, microrrevestimento, remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal.

Nesta modalidade de licitação, é declarada vencedora a participante que tenha cumprido todos os requisitos exigidos e tenha a proposta de preço mais vantajosa. O resultado é publicado no Diário Oficial e no portal Compras Paraná .

PROGRAMA– A licitação faz parte do Proconserva, programa do DER/PR que visa a manutenção e conservação das rodovias estaduais do Paraná. Este é o Lote B da Superintendência Regional.

Também estão em andamento as licitações dos lotes A, C, D e E, beneficiando as regiões Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí. Juntos, os cinco lotes representam a conservação e manutenção de 1.485,02 quilômetros, e um investimento estimado em mais de R$ 178 milhões feito pelo do Governo do Estado.