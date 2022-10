Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Corpo de Bombeiros do Paraná comemorou, nesta semana, 110 anos de atividade. A solenidade de aniversário, com desfile da tropa, foi realizada nesta sexta-feira (07), no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, no Centro de Curitiba, e contou com a presença do secretário da Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita de Oliveira, e do comandante da 5ª Divisão do Exército, general de Divisão Fábio Benvenutti Castro.

Durante a celebração houve a entrega da Comenda Imperador Dom Pedro II e da Medalha Presidente Carlos Cavalcanti para aqueles que, por sua dedicação e desprendimento, contribuíram para o desenvolvimento da instituição perante a sociedade paranaense.

Receberam os títulos os secretários João Carlos Ortega (Casa Civil), Fernando Furiatti (Infraestrutura e Logística), Elisandro Frigo (Administração e Previdência) e Wagner Mesquita; o ex-secretário César Neves (Saúde); a procuradora-geral do Estado, Letícia Ferreira; o diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Wilson Bley Lipski; o diretor-geral da Casa Civil, Luciano Borges; o chefe da Casa Militar, Sérgio Benício Vieira; e outras autoridades civis e militares.