O Corpo de Bombeiros do Paraná estima pelo menos 30 vítimas soterradas pelo deslizamento na BR-376, em Guaratuba, no litoral do estado. A informação foi repassada na manhã desta quarta-feira (30) durante coletiva de imprensa com autoridades de segurança que atuam no resgate. Até o momento, duas mortes foram confirmadas.

O desmoronamento da encosta aconteceu na noite da última segunda-feira (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, seis carretas e 10 veículos pequenos podem ter sido arrastados pela lama, porém ainda não é possível precisar o número de pessoas em cada veículo.

Conforme o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Manoel Vasco, alguns veículos já foram retirados do local.

“Hoje conseguimos avançar na retirada de três veículos e uma carreta. Essa carreta foi retirado o segundo óbito que a gente tinha identificado. Essa pessoa foi retirada e já está devidamente com o pessoal do IML”, afirmou.

O perito criminal André Ribeiro detalhou que um protocolo internacional da polícia americana Interpol, chamado IDVI, é utilizado no trabalho de identificação das vítimas do desastre. A Polícia Científica do Paraná já recebeu o contato de 19 famílias em busca de informações por parentes.

O trabalho de identificação é dividido em duas etapas, segundo Ribeiro. “A primeira é chamada de ante mortem, que é aquela em que recebemos as famílias para que nos deem as informações, maneiras de identificar essas vítimas mais facilmente. Então, desde de documentos até descrição de tatuagens, por exemplo. Existe a fase chamada de pós mortem, que é justamente quando se faz o exame pericial do cadáver e tenta cruzar essas informações”, detalhou.

O coronel Vasco, do Corpo de Bombeiros, reforçou as dificuldades encontradas pelas equipes de resgate em razão das condições do tempo no local.