O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) realizou na última quinta-feira (16) a solenidade de formatura de 30 guarda-vidas militares 2022/2023, em Guaratuba, Litoral do Estado. O curso prepara profissionais para o salvamento aquático com atividades teóricas, práticas e estágio final com a aplicação do efetivo nas areias das praias durante o Verão Maior Paraná.

Os 30 formandos estão há quase quatro meses em dedicação exclusiva à formação de guarda-vidas. O curso teve início no dia 31 de outubro de 2022 e durou 108 dias, totalizando 610 horas-aula. As aulas aconteceram inicialmente nas instalações físicas do centro de ensino e instrução, em São José dos Pinhais e posteriormente no 8º Grupamento de Bombeiros, que fica no litoral paranaense.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, essa conquista é importante para o militar estadual que se dispõe a fazer um curso de guarda-vidas, demonstrando o mais alto grau de empatia pelo próximo. “É uma satisfação ver mais uma turma se formando neste curso que tem um destaque grande dentro da instituição. Hoje, entregamos para a sociedade paranaense 30 guarda-vidas militares altamente treinados e capacitados para salvar e proteger vidas”, disse.

O curso de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros do Paraná possui uma preparação de profissionais para a realização de atividades de salvamento aquático no mar, nas represas e nos rios. Ele é considerado um dos cursos mais exigentes da corporação devido ao alto grau de esforço físico e psicológico, despendidos pelos alunos durante os períodos de treinamento.

“Durante esse período de formação, os guarda-vidas foram colocados à prova em mares bravos e desafiadores e também dentro e fora da água. Eles demonstraram muita capacidade, provando que podem ostentar no peito e na alma um dos mais difíceis cursos da corporação. Tenho certeza que as experiências vivenciadas e os ensinamentos repassados jamais serão esquecidos”, explicou o chefe do Centro de Ensino e Instrução, major Eduardo José Slomp Aguiar.

Durante o período de formação, os alunos passaram por diversas disciplinas como educação física, natação, salvamento aquático, primeiros socorros, busca aquática, patrulhamento terrestre, operações com embarcações e aeronaves e relações públicas e humanas.