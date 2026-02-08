Um corpo foi encontrado na manhã deste domingo (8) em uma área de mata no bairro Monte Carlo, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 7h, na Rua Frei Angélico.
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM para atendimento em local de morte. No endereço indicado, os policiais localizaram o corpo de Paulo Sebastião Soares Inácio, pessoa transexual que utilizava o nome social Ágata Mendes.
Ferimento no pescoço e arma localizada
Segundo a PM, a vítima apresentava um corte na região do pescoço. Próximo ao local onde o corpo foi encontrado, os policiais localizaram um revólver escondido em meio à vegetação, que pode ter relação com o caso.
A área foi imediatamente isolada para preservação da cena do crime.
Último contato ocorreu na noite anterior
De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mãe da vítima relatou à polícia que, na noite anterior, por volta das 20h, Ágata teria recebido uma ligação de um homem, apontado como afeto da vítima, convidando-a para um encontro. Segundo o relato, encontros desse tipo eram comuns na região onde o corpo foi localizado.
Diante da ausência de contato durante a madrugada, a mãe iniciou buscas pela área e acabou encontrando o corpo já sem sinais vitais, acionando a Polícia Militar em seguida.
Polícia Civil investiga o caso
Após o atendimento inicial, a ocorrência foi assumida pela Polícia Civil, que ficou responsável por acionar a Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML), além de conduzir as investigações.