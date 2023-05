Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Oito pessoas viajavam no GM/Corsa Classic, com placas de Tomazina-PR, que provocou um grave acidente na tarde desta quinta-feira (25), na PR-092, no município de Santo Antônio da Platina/PR. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 15h45 no quilômetro 341 + 900 metros e envolveu três veículos.

Conforme a PRE, o Corsa transitava no sentido de Barra do Jacaré/PR para Santo Antônio da Platina/PR quando tentou ultrapassar um caminhão e colidiu com uma ambulância, com placas de Barra do Jacaré-PR, e em seguida com um GM/Captiva, com placas de Ponta Grossa- PR, que seguiam em sentido oposto.

No Corsa estavam o condutor, de 39 anos, e sete passageiros, de 43, 22, 20, 13, 7, 3 e 2 anos. Os passageiros foram socorridos por populares que passavam pelo local do acidente. O motorista, que não é habilitado, ficou preso nas ferragens do veículo e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Todos foram encaminhados para o pronto-socorro de Santo Antônio da Platina/PR.

O condutor da ambulância, de 50 anos, não sofreu ferimentos. Vale ressaltar que não havia pacientes sendo transportados no momento do acidente.

O condutor da Captiva, de 53 anos, e a passageira, de 35 anos, também não apresentaram ferimentos. A passageira disse ao Portal Tá No Site que o carro foi comprado há poucos dias e não possui seguro.