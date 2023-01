Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), voltou a dizer que não aceitará o “pedágio caipira” no estado. A fala aconteceu durante a cerimônia que o reconduziu ao cargo de chefe do Poder Executivo, neste domingo (1º), na Assembleia Legislativa do Paraná.

O estado está sem concessão de rodovias há mais de um ano. Um novo modelo é discutido a âmbito nacional e promete ser implantado em 2023.

“Só aceitamos o modelo de tarifas menores, com menor preço, de forma justa, que seja na Bolsa de Valores e com muitas obras. O famoso pedágio caipira no Paraná nós não vamos aceitar. Cortar mato e pintar asfalto nós não vamos aceitar. Nós queremos duplicações, para que essa infraestutura possa atender o crescimento econômico do nosso estado”, afirmou.

O governador enfatizou as obras feitas sob o seu comando nos últimos quatro anos. Citou que o Paraná terminou 2022 como a quarta maior economia do país; com a menor taxa de desemprego; e a melhor educação da Região Sul, segundo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Ratinho Junior foi reeleito no último dia 2 de outubro, no primeiro turno das eleições, com 4.243.292 votos, o que equivale a 69,64%.