Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou neste sábado (4) mais nove mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o estado chegou a 40.586 óbitos pela doença

Também foram confirmados mais 918 casos, totalizando 1.575.611 diagnósticos confirmados.

Segundo a pasta, os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os casos confirmados divulgados nesta data são de dezembro (153), novembro (42), outubro (5), setembro (1), abril (159), março (288), fevereiro (106) e janeiro (164) de 2021. Os óbitos divulgados nesta data são de dezembro (4), novembro (4) e outubro (1) de 2021.

Internados

155 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 95 pacientes em leitos SUS (45 em UTI e 50 em leitos clínicos/enfermaria) e 60 em leitos da rede particular (34 em UTI e 26 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 509 pacientes internados, 239 em leitos UTI e 270 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Óbitos

Cinco mulheres e quatro homens, com idades que variam de 41 a 85 anos, morreram por conta da Covid-19. Os óbitos ocorreram entre 10 de outubro a 4 de dezembro de 2021. Os pacientes que foram a óbito residiam em Ponta Grossa (2), Santa Isabel do Ivaí, Quatiguá, Guaíra, Foz do Iguaçu, Chopinzinho, Barbosa Ferraz e Almirante Tamandaré.

Fora do Paraná

O monitoramento da Sesa registra 6.252 casos de residentes de fora do Estado, 221 pessoas foram a óbito.

Leia o informe completo da Secretaria da Saúde clicando aqui.