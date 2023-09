Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País, apresentou na quarta-feira (27) para jornalistas da região os preparativos operacionais da empresa – concessionária de oito usinas hidrelétricas no rio Paranapanema – para o próximo período chuvoso, que começa em novembro de 2023 e vai até março de 2024. A expectativa é para um volume de chuvas novamente acima da média, podendo repetir e até mesmo superar o ciclo anterior – marcado pela abertura de vertedouros para o controle de nível dos reservatórios, numa operação coordenada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O workshop para os jornalistas ocorreu na UHE Chavantes, uma das mais importantes e tradicionais do Paranapanema. Além das questões ligadas à operação das usinas e a preparação para o período chuvoso, o evento contou com a apresentação dos projetos sociais desenvolvidos ou apoiados pela empresa que impactam positivamente a região e a atualização do Plano de Ação de Emergência (PAE), tema relacionado à segurança das barragens, finalizando com a visita guiada dos profissionais de imprensa pela usina.

Durante o workshop, o gerente de engenharia de operações Gustavo Forni explicou que a operação da Usina Chavantes, assim como as demais usinas do País, é coordenada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), conforme procedimentos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tanto no que se refere à produção de energia, quanto ao controle do nível dos reservatórios. E que essa operação leva em consideração vários fatores como o uso múltiplo dos reservatórios, os níveis dos demais reservatórios do País e as previsões climáticas.