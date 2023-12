A culinária brasileira ficou em 12ª em um ranking mundial que escolheu as melhores cozinhas do mundo. Entre os pratos de destaque identificados pelo Taste Atlas, estão a picanha, feijoada e o churrasco.

O guia do Taste analisou 271,819 notas de pratos e 80.863 avaliações de produtos gastronômicos para identificar as 100 melhores cozinhas do mundo. O Brasil não fez feio e pegou logo o 12ª da lista. Pra mim a gente tinha que ser o 1°!

Entre os pratos mais populares, o Taste citou o churrasco, picanha, feijoada, moqueca e o delicioso pudim de leite condensado. Deu água na boca.

Brasilzão no topo

E a gente chegou lá!

O Brasil ficou em 12ª lugar. Bom demais, né? Bora comemorar comendo!

Além dos pratos já mencionados, também entraram na lista a coxinha, o pão de queijo, o escondidinho e o bolo de brigadeiro (chega manteiga derrete, papai).

Entre os produtos brasileiros mais famosos estão a tapioca, o açaí, a mandioca, o guaraná e o pirarucu.

“O churrasco brasileiro é um método onde suculentos pedaços, fatias, bifes e costelas de carne bovina, vitela, cordeiro, porco e frango são colocados em espetos grandes e grelhados em fogo a lenha”, disse o website.

Só as melhores

O tradicional ranking do Taste Atlas reúne sempre as 100 mais bem classificadas.

Dessa vez não foi diferente. Foram mais de 300 mil reviews analisados e a certeza de que as que entraram na lista são boas mesmo! (nada contra as que ficaram de fora, tá gente?).

As culinárias na lista registaram as melhores classificações médias para 50 pratos e produtos alimentícios mais bem avaliados.

Veja agora o top 12 das culinárias mais bem avaliadas do mundo segundo o Taste Atlas:

Italiana Japonesa Grega Portuguesa Chinesa Indonésia Mexicana Francesa Espanhola Peruana Indiana Brasileira (é nois, mané!)

Clique aqui e veja o ranking completo!