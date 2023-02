Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) reforçou o efetivo das forças atuantes no Litoral do Estado para o feriado de Carnaval. Desde a movimentação pelas estradas até a orla das praias, o policiamento vai estar presente em todo o percurso para a tranquilidade de foliões, moradores e veranistas.

Um dos objetivos neste feriado é evitar casos importunação sexual contra mulheres. Para isso, as equipes de segurança vão contar com várias policiais femininas prontas para orientar os foliões e coibir essas situações.

“Nossas equipes estão preparadas para orientar os foliões e agir em situações de importunação sexual, auxiliando e coibindo também diversos tipos de crimes, como furtos, roubos e o tráfico de drogas. Garantindo também um ambiente mais seguro para o lazer, com a atuação integrada das forças de segurança”, disse o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

As equipes atuantes durante toda a temporada contarão com unidades especializadas dentro da área de atuação de cada uma. O reforço marca o desfecho do Verão Maior Paraná, ação elaborada pelo Governo do Estado que realizou uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Estado.

PCPR – A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai atuar de forma ostensiva e orientativa, além de continuar realizando os serviços de polícia judiciária.

Durante o Carnaval, será priorizado o atendimento às mulheres em caso de importunação sexual. A recomendação é que a vítima procure o policial que estiver mais perto ou os módulos móveis da PCPR ou PMPR para atendimento inicial.

Para estes casos, a instituição recomenda obter o maior número de informações sobre o suspeito para que a identificação aconteça da forma mais rápida e eficaz possível e fazer o boletim de ocorrência.

PMPR – A Polícia Militar do Paraná (PMPR) iniciou a Operação Carnaval nesta sexta-feira (17) e segue até às 23h59 da próxima quarta-feira (22). O objetivo da operação é o de executar o policiamento preventivo e repressivo, a fim de evitar acidentes, infrações e delitos de trânsito.

Nas estradas, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificou a atuação por meio de radares portáteis, etilômetros (bafômetros), pontos-base e patrulhamento móvel. As equipes contam com cães farejadores para a fiscalização rápida nos veículos e localização de drogas e armas irregulares.

Nos municípios litorâneos e Ilha do Mel, o policiamento acontece por equipes móveis, pontos-base, módulo-móvel, policiamento aéreo e plataforma de observação elevada. Serão, pelo menos, cem policiais militares atuando em cada município, exclusivamente para os eventos de Carnaval. Também haverá bloqueio de trânsito e cães farejadores para localizar armas e drogas.

Corpo de Bombeiros – 8º Grupamento de Bombeiros receberá o reforço de mais 20 bombeiros militares por dia, entre cadetes do curso de formação de Oficiais Bombeiro Militar da Academia Policial Militar do Guatupê e bombeiros militares do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar, proporcionando mais segurança aos foliões. Alguns postos, terão três guarda-vidas por turno de serviço.

Além disso, as equipes de coordenação da instituição farão trabalho preventivo fora da área protegida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, com o objetivo de orientar, advertir e resgatar banhistas em situações de risco. Será implantado em cada subárea mais uma equipe de força-tarefa para atuar diariamente em regime de prontidão até a madrugada.

As viaturas de atendimento operacional serão reforçadas com efetivo para garantir eficácia às ocorrências de combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, desastres, busca e salvamento, acidentes de trânsito etc.

Polícia Científica – A equipe da operação está equipada e preparada para atender as demandas, como exames periciais em locais e instrumentos de crime, veículos, drogas, celulares, armas, falsificações, adulterações, patrimônio, crime contra o meio ambiente e demais atribuições, além de prestar apoio às demais forças.

As Unidades de Paranaguá e Curitiba darão suporte imediato à quaisquer casos extraordinários ocorridos no litoral do estado, e a equipe da Operação Verão está equipada e preparada para atender a todas as demandas, inclusive com um ponto focal em Guaratuba, que garantirá agilidade em todas as situações.

No sábado (18), haverá a última apresentação do Museu Paranaense de Ciências Forenses na orla de Matinhos, trazendo muita informação, objetos e outros materiais de crimes, além de equipamentos utilizados pela perícia.

Polícia Penal – Equipes policiais em veículos já mobilizados vão reforçar as rondas no perímetro das unidades prisionais de Guaratuba e Paranaguá e as ações de fiscalização aos apenados com monitoração eletrônica.

PULSEIRINHAS – As pulseirinhas de identificação para crianças continuarão a ser distribuídas por todas as forças de segurança presentes no Verão Maior Paraná. Os veranistas podem retirá-las nos módulos móveis distribuídos por toda a orla para atendimento e nos postos dos Bombeiros na areia.