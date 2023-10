Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As informações sobre os estragos causados pelos temporais que atingiram todas as regiões do Paraná foram atualizadas pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil na manhã desta quinta-feira (5). O relatório aponta que 940 casas foram danificadas pelas chuvas de granizo e vendavais desde a madrugada de quarta-feira (4).

As cidades com maior número de residências que sofreram estragos foram São Jorge do Oeste (400), Mangueirinha (200), ambas na região Oeste, Pinhão (135), na região Sul, e Paula Freitas (130), no Centro-Sul do Estado. Ao todo, de acordo com a Defesa Civil, 3.801 pessoas de 13 municípios foram afetadas pelos temporais, e 24 delas estão abrigadas em casas de parentes ou amigos.

A Defesa Civil informou que está em contato com os órgãos municipais das cidades mais atingidas para prestar assistência humanitária, com distribuição de lonas e telhas. Alguns colchões estão sendo encaminhados para Paulo Frontin e outros materiais de limpeza para São Jorge D’Oeste. São cidades que solicitaram ajuda.

COPEL – No momento, 22,3 mil consumidores estão sem energia no Estado. Os municípios mais afetados são Sarandi e Maringá, com 2,8 mil consumidores desligados cada, e Apucarana, com 1,9 mil clientes sem acesso à energia elétrica. Em Londrina, 1,7 mil consumidores também permanecem desligados.

Em Cascavel, no Oeste, onde foi registrada a ocorrência de um tornado, 55 mil imóveis chegaram a ficar sem energia, mas o número caiu para 1,7 mil na manhã desta quinta-feira.

A Copel alerta que, em ocorrências climáticas como esta, população deve manter distância de locais onde haja fios rompidos ou postes quebrados, e acionar a concessionária através do número 0800 51 00 116.

SANEPAR – A Sanepar informa que os sistemas de Pato Branco e Rolândia ainda são afetados pelas quedas de energia. Nas duas cidades pode haver falta de água e/ou redução de pressão na rede de abastecimento nesta quinta em todas as regiões da cidade. A previsão é de normalização no abastecimento até as 20 horas, de forma gradativa.

VOLUME DE CHUVA – Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a região dos Campos Gerais concentra o maior acumulado de chuvas da manhã desta quinta-feira. Em Jaguariaíva foram registrados 33 mm de chuva no início do dia. Pancadas de chuva com raios ocorreram também em municípios das regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Litoral e na Região Metropolitana de Curitiba.

Para esta quinta-feira, há possibilidade de chuvas intensas no Litoral, Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e Norte do Estado. A probabilidade de chuvas nas regiões Oeste e Sudoeste, onde houve os maiores estragos, é baixa.

Com a circulação de ventos em diversos níveis da atmosfera, que contribuem para a formação de áreas de instabilidade, a previsão é que o tempo continue chuvoso na sexta-feira (6) em várias regiões do Estado, com tempestades mais fortes na região Sul e chuvas mais rápidas nas regiões Norte e Noroeste.

Na quarta-feira, quando aconteceram os maiores estragos, a cidade com maior acumulado de chuvas em 24 horas foi União da Vitória, na região Sul, com 116,4 mm. Na sequência estão Lapa (85,2 mm), na Região Metropolitana de Curitiba, Morretes (73,6 mm), no Litoral, Pato Branco (71,4 mm), no Sudoeste, Curitiba (70,2 mm) e Francisco Beltrão (70 mm), no Sudoeste. Confira os volumes AQUI .