O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, afirmou que o Paraná recebeu poucas doses da vacina contra a dengue na primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde. Em vídeo enviado à imprensa nesta quinta-feira (22), Preto agradeceu a antecipação do calendário, mas disse que as doses não atendem todo o público prioritário definido pelo MS, de 10 a 14 anos.

“O quantitativo de doses é pequeno. Então vamos fazer a vacinação acontecer, não de 10 a 14 anos, mas sim de 10 anos e 11 anos, os municípios vão fazer este trabalho. E nós, aqui de Curitiba, vamos continuar o trabalho de solicitar mais doses para o Ministério da Saúde”, declarou Beto Preto.

Inicialmente, o Ministério da Saúde havia informado que o Paraná só receberia as primeiras vacinas em agosto. Após solicitações da Secretaria de Saúde e diante do cenário crítico, sendo o 4º estado com maior número de casos do Brasil, os instantes foram enviados antes da data prevista.

O primeiro lote de vacinas Qdenga conta com 35.025 doses, que serão distribuídas para 21 municípios da 17ª Regional de Saúde de Londrina e nove da 9ª RS de Foz do Iguaçu, até esta sexta-feira (23).

