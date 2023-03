Para o deputado, que é um forte parceiro do Subgrupamento de Bombeiros, não há mérito maior do que proporcionar uma conquista que vai beneficiar diretamente os municípios que compõem toda a área de atuação do 7° SGBI. “São vinte municípios que serão contemplados com a possibilidade de um atendimento extremamente profissional oferecido pelos bombeiros da unidade’.

Na oportunidade o comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, capitão Marciano Corsini agradeceu ao deputado Pedro Lupion pelo empenho e conquista do equipamento. Também estavam presentes na entrega: Maj. QOBM Eziquel Roberto Siqueira, Cap. QOBM Angelino José de Siqueira, 1⁰ Ten. QOBM Ivna Caroline Dias, 2⁰ Ten. QOBM Eduardo Felipe Silva, demais bombeiros do efetivo do 7⁰ Subgrupamento de Bombeiros Independente, assim como os alunos do Curso de Formação de Praças do 7⁰ SGBI, o prefeito de Santo Antônio da Platina, Zezão, e os vereadores: Miriam, Mineiro, Flavinho, Eduardo Ferreira