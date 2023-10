Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou ontem (10) as obras de recuperação da PR-151 em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, no trecho demolido pelas fortes chuvas do final de semana.

Máquinas trabalham na implantação do acesso ao local da obra, ao lado da rodovia, bem como nos serviços de desvio do curso de água, necessário para a próxima etapa da recuperação do trecho.

No local onde foram demolidas a pista, base e sub-base da rodovia, será depositada uma camada de rachão (composto por pedras britadas) e executado berço de concreto, sobre o qual serão lançadas as peças pré-moldadas de duas galerias celulares de concreto de 2,5 m por 2,5 m. Em seguida, será feita a recomposição do talude de aterro, implantação de dispositivos de contenção, e execução de novo pavimento e nova sinalização.

As novas galerias comportam uma capacidade muito maior de água, sendo não apenas uma solução para a situação atual, como também prevenindo problemas similares no futuro.

A previsão é de liberar o tráfego de veículos no trecho em 30 dias, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

Bueiro cedeu devido às chuvas

Neste sábado (7), no final da tarde, a rodovia cedeu na altura do km 214, local onde um bueiro tubular metálico de 3,5 m recebia o fluxo de água vindo do Rio Capivari, cujo volume aumentou excessivamente devido às chuvas.

O DER/PR esteve presente no local desde sábado à noite, inicialmente com sinalização de emergência e agentes de trânsito orientando usuários quanto ao bloqueio do trecho.

A partir de domingo técnicos do órgão iniciaram as avaliações e análises do local atingido, que levaram à definição das soluções para recuperar a PR-151.