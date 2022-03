Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu nesta quarta-feira (23) os envelopes de preços da licitação para executar uma nova passarela sobre a BR-369 em Bandeirantes, região Norte, no acesso ao Santuário São Miguel Arcanjo. Três participantes apresentaram propostas, com valores entre R$ 6.093.766,46 e R$ 5.450.000,00.

Agora a comissão de julgamento fará a análise destas propostas e publicará o resultado em diário oficial, já convocando as classificadas para a abertura de envelopes com documentos de habilitação. A publicação também dará início ao prazo de cinco dias úteis para recursos, seguidos por outros cinco dias úteis para contrarrazões.

A licitação acontece na modalidade concorrência pública, em que será declarada vencedora a empresa ou consórcio que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública e cujos documentos de habilitação sejam todos aprovados.

OBRA– A passarela terá uma sessão coberta de 55,60 metros, na transposição da rodovia BR-369, e um trecho em rampa de 42,20 metros, sendo a estrutura inteiramente em concreto. Ela terá largura de 5,14 metros, permitindo a travessia simultânea de duas pessoas em cada sentido.

Na rodovia em si será executada uma nova rotatória em nível, com novos acessos e um retorno sentido Bandeirantes. Estão previstos serviços de terraplenagem, um novo sistema de drenagem e obras de arte correntes, nova pavimentação, sinalização horizontal e vertical, incluindo execução de barreiras de concreto New Jersey.

PEREGRINOS– O Santuário São Miguel Arcanjo, no município de Bandeirantes, é considerado o terceiro maior do mundo dedicado ao santo, atraindo milhares de visitantes todos os anos. Em datas comemorativas, a estimativa é de um público superior a 30 mil pessoas.

Com a nova obra, os visitantes poderão acessar tanto o santuário quanto a gruta de Nossa Senhora de Lurdes, em lados opostos da via, sem precisar cruzar a pé a rodovia BR-369 ou trocar de estacionamento.