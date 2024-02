Abrir uma empresa em Jacarezinho é questão de horas. Literalmente. Isso porque com o programa Descomplica o empreendedor consegue realizar o processo, que antigamente levava dias, em pouquíssimo tempo.

O objetivo da prefeitura é consolidar um ambiente que favoreça a criação de empresas e estimule o empreendedorismo e a economia do município de forma geral – em um contexto de inúmeras outras ações neste sentido.

Na prática, o Descomplica atua em parceria com o programa Cidade Digital (uma das ações mencionadas acima), e visa agilizar e integrar todos os processos de registro, licenciamento e manutenção da atividade empresarial.

O resultado é que a abertura de uma empresa em Jacarezinho pode acontecer, dependendo do segmento, em um prazo de quatro horas. Isso porque a prefeitura tem um moderno sistema de automatização e a solicitação da consulta prévia tem resposta automática.

Para se ter ideia, até pouco tempo atrás o processo costumava transitar por várias secretarias municipais e as consultas prévias eram avaliadas com uma média de três análises/dia e de forma manual, levando a até 48h.

“Aumentar a produtividade e elevar a competitividade da economia local é apoiar e impulsionar essas empresas. Um dos caminhos é a desburocratização”, avalia o secretário municipal de Administração e de Finanças, Jaílton Aparecido de Paula.

Para o prefeito Marcelo Palhares, a iniciativa é mais uma no avançado processo de fortalecimento do empreendedorismo local que Jacarezinho vive. “Jacarezinho hoje é o município com maior número de empregos formais da região e temos buscado facilitar, apoiar e incentivar os empreendedores do nosso município, desde os MEIs até negócios de maior porte”.

CAMINHO INVERSO

O programa ainda facilita o processo de fechamento de empresas. Desde que foi implantado, o Descomplica identificou mais de 4 mil cadastros inativos, desde 2014, facilitando o encerramento formal desses negócios que já haviam deixado de funcionar na prática.