Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um funcionário da empresa Sanetran Saneamento Ambiental, que presta serviços à Prefeitura de Santo Antônio da Platina/PR, morreu no início da noite desta quarta-feira (11) após receber uma descarga elétrica no aterro sanitário do município.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente, Luiz Carlos da Silva, um cabo de alta tensão se rompeu e atingiu o funcionário, identificado como Lindomar Dalazen de Freitas, 46 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

A causa do rompimento do cabo da rede elétrica ainda é desconhecida, e deve ser esclarecido após perícia no local.

Um inquérito policial será instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.