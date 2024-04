O desembargador Luiz Antonio Bonat, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), negou o pedido do Ministério Público Federal (MPF) para que todos os moradores de Jacarezinho, norte pioneiro do Paraná, não tivessem que pagar a tarifa no pedágio localizado entre a BR-369 e a BR-153.

Segundo o Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tem 40.375 habitantes.

A tarifa nesta praça para carros de passeio, caminhonetes e furgões é de R$ 12. Caminhões leves, ônibus, caminhões-tratores e furgões de dois eixos pagam R$ 24.

A isenção, caso fosse concedida, valeria apenas para o pedágio situado no cruzamento entre as duas rodovias federais. Jacarezinho tem outro pedágio, que fica na BR-369.

As duas praças são administradas pela empresa EPR Litoral Pioneiro desde o dia 23 de março. Ela também é responsável por outros postos de cobrança do lote 2 das concessões no Paraná.

Idas e vindas

O Ministério Público Federal queria ampliar a isenção depois que a Justiça Federal determinou que 2 mil moradores do bairro Marques dos Reis, em Jacarezinho, fossem isentos de pagar a tarifa.

Para o juiz federal Vinicius Savio, “há violação do direito de locomoção e consequente cobrança de pedágio para atendimento de necessidades básicas” para os moradores de Marques dos Reis.

O MPF justificou ao TRF-4 que não havia lógica na cobrança no sentido do centro de Jacarezinho para um de seus bairros, como também na direção inversa, “separando famílias e desagregando trabalho”.

Adotando um tom mais cauteloso, o desembargador Luiz Antonio Bonat resolveu negar o pedido da Promotoria federal.

“Considerando que todo o contexto fático será oportunamente reexaminado pelo Juízo de origem, tenho que o mais adequado, por ora, é aguardar a definição da questão em primeiro grau, inclusive sob pena de supressão de instâncias, e igualmente tendo em conta a dificuldade da operacionalização da medida postulada (isenção para todos os moradores”.

Onde ficam as praças de pedágio

O lote 2, de responsabilidade da EPR Litoral Pioneiro, tem mais de 600 quilômetros e 7 praças no total:

São José dos Pinhais (BR-277)

Carambeí (PR-151)

Jaguariaíva (PR-151)

Sengés (PR-151) – nova

Quatiguá (PR-092) – nova

Jacarezinho (BR-153)

Jacarezinho (BR-369) – nova

A cobrança do pedágio nos trechos do lote 1 também começou no dia 23 de março. A concessionária é a Via Araucária, que cuida de 5 praças:

Balsa Nova, em São Luiz do Purunã (BR-277)

Lapa (BR-476)

Porto Amazonas (BR-277)

Imbituva (BR-373)

Irati (BR-277)