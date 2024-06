O evento de entrega, que teve como tema “O fortalecimento da advocacia brasileira a partir do ensino jurídico de excelência”, foi realizado em Brasília pelo Conselho Federal da OAB e premiou as instituições de ensino superior que se destacaram nos índices de aprovação no Exame de Ordem ao longo dos últimos três anos.

O curso de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná recebeu, no dia 19 de junho, a 8ª edição do Selo de Qualidade OAB Recomenda.

Atualmente, há cerca de 1900 cursos de Direito no país, e cerca de apenas 10% foram contemplados com a honraria, sendo 17 do Paraná. “A UENP ser reconhecida novamente pela excelência do nosso curso de Direito, mais uma vez, é uma grande honra para todos nós e motivo de muito orgulho.

Orgulho da atuação dos nossos docentes, dos nossos estudantes e de todos os envolvidos que vêm contribuindo para manter essa excelência na nossa Instituição. Parabenizo a todos, é muito satisfatório poder acompanhar este momento de destaque nacional”, disse o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini.

A UENP já recebeu todas as edições do Selo OAB Recomenda desde a primeira edição, em 2001. Para o diretor do Campus de Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak, a premiação reforça o compromisso da instituição com a qualidade do ensino jurídico. “É uma conquista em que a gente tem orgulho que compartilhar com os nossos docentes, agentes universitários, com os nossos alunos.

O selo, além de levar em consideração o resultado no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, é também reflexo do alto índice de aprovação dos nossos discentes no Exame da Ordem, o que nos deixa extremamente contentes”, completou.

O diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UENP, Antonio José Saviani da Silva, destacou que a honraria é resultado de um trabalho de muitos anos. “Um intenso trabalho que se dá ao longo destes mais de cinquenta anos resulta numa grande conquista, fruto da disciplina e harmonia que vem construindo essa belíssima história do curso de Direito da UENP. Fruto também do dinamismo do trabalho de muita gente. Agradecemos a todos que se empenham na realização dessas atividades, que possamos seguir juntos em busca de novos resultados positivos” finalizou.

Também participou da solenidade o assessor jurídico da UENP, Fernando de Brito Alves. Dentre as instituições públicas que ofertam o curso de Direito, além da UENP, receberam a 8ª edição do Selo de Qualidade OAB Recomenda as Universidades Estaduais de Londrina (UEL); de Ponta Grossa (UEPG); de Maringá (UEM), do Oeste do Paraná (Unioeste), em Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão; a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), em Palmas.