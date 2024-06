Na manhã desta quarta (19), policiais do Destacamento PM de Ribeirão do Pinhal, através do Sargento Abílio e Sargento Silvio, fizeram a entrega de donativos no Sesc de Santo Antônio da Platina. Foram doados milhares de agasalhos, cobertores e roupas, que serão doados para instituições de trabalho social na região para destinar aos mais necessitados.

A ação solidária contribuiu com a *16ª Campanha do Agasalho* do Sesc PR e da RPC que até o momento já arrecadou mais de 570 mil peças. As doações podem ser feitas até dia 30 de agosto em qualquer unidade do Sesc PR ou Senac PR.