Dois bolões do Paraná acertaram cinco dezenas do concurso 2684 da Mega-Sena, realizado neste sábado (3), e levaram, juntos, mais de R$ 170 mil. As apostas foram feitas em Curitiba e em Itaperuçu, na Região Metropolitana. O resultado foi divulgado pela Caixa Econômica Federal.

Em Curitiba, o bolão com sete pessoas foi feito na Casa Lotérica Mateus Leme. A aposta levou R$ R$114.051,21. Com isso, cada cota vai ganhar cerca de R$ 16,2 mil. Já o bolão com seis pessoas em Itaperuçu foi realizado na Loterias Itaperuçu. O prêmio foi de R$ 57.025,56. Dividido em cotas, cada participante do bolão deve levar aproximadamente R$ 9,5 mil.

No concurso, um apostador de Brasília acertou as seis dezenas sozinhos, em uma aposta simples, e levou mais de R$ 94 milhões neste sábado