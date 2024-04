Na noite de quinta-feira (11), durante uma operação de fiscalização na PR-855, em Bandeirantes, policiais rodoviários estaduais deram ordem de parada a um VW/Golf com forte película escura. O veículo, no entanto, não obedeceu à ordem e evadiu-se do local, iniciando uma perseguição.

Após cerca de 20 quilômetros de acompanhamento, já no perímetro urbano de Andirá, os policiais conseguiram abordar o veículo. No interior do carro, foram encontrados dois ocupantes e uma grande quantidade de maconha (66 tabletes de maconha pesando 43,8 kg).

Os dois homens foram presos e conduzidos à Delegacia de Andirá, junto com a droga apreendida.