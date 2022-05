Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 24 anos e uma mulher da mesma idade acabaram presos por desacato durante uma abordagem da Polícia Militar em uma festa em Carlópolis durante a noite da última sexta-feira (06).

Segundo relatório da PM divulgado nesta segunda, a equipe foi acionada com uma denúncia de perturbação e algazarra em um local que já foi alvo de denúncias do mesmo tipo anteriormente – incluindo com a presença de pessoas armadas.

Chegando ao endereço os PMs encontraram um intenso fluxo de pessoas, que obstruíram o trânsito na via, e foram recebidos com xingamentos de populares e um indivíduo arremessou uma garrafa em direção aos policiais.

O agressor foi identificado e sendo abordado, resistiu e tentou agredir os PMs, sendo preso. Durante a ação uma mulher também desacatou a equipe e acabou igualmente presa. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.