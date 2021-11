Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O *Dr. ROGÉRIO CANGUSSU DANTAS CACHICHI, Juiz Federal Titular da 4.ª Vara Federal (hoje 2.ª Vara)*, recebeu o título de Cidadão Honorário de Jacarezinho em sessão solene da Câmara de Vereadores realizada na noite de quinta-feira (25). A outorga do título foi feita proposta pelo ex-vereador Fúlvio Boberg. Participaram da entrega da honraria os parlamentares, Dorival de Souza – Val (PDT), Edilson da Luz (DEM), Marcos Colosso (PSB), Serginho Marques (PT) e Zola (PSC).

Estiveram na solenidade os ex-vereadores, Pastor André e Chiquinho Mecânico, além da participação das autoridades: representando o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, o procurador geral, Dr. Henry Willian Durval, o Dr. Gilson Luiz Inácio – Juiz Federal e Diretor do Foro de Londrina, Dr. Renato Garcia – Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca de Jacarezinho o *Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Major Emerson Castelo Branco Oliveira,* o subcomandante, Major Márcio Jaquetti, o Tenente Eduardo Felipe Silva – Comandante em Exercício do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho e lideranças da comunidade, amigos e familiares do homenageado.

O título de cidadão honorário é uma homenagem prestada pelo Poder Legislativo aos cidadãos que se destacam na sociedade em função dos relevantes serviços em prol da coletividade.

O homenageado falou sobre sua gratidão ao receber a honraria, “Um misto de gratidão e de alegria descreve o sentimento que nutro por ter a generosa comunidade de Jacarezinho me adotado como filho da cidade. Que Deus sempre proteja e guarde essa Cidade”, destacou Dr. Rogério.

*Biografia e currículo*

Rogério Cangussu Dantas Cachichi nasceu em Arapongas/PR no dia 24 de junho de 1974, Dia de São João Batista. É filho de Zilda Cangussu Dantas Cachichi e de Sérgio Salomão Cachichi, Advogado falecido em 2019. Ele tem uma irmã chamada LUCINEIDE CACHICHI e três sobrinhas.

Em 10 de maio de 2013, Dr. ROGÉRIO CANGUSSU passou a ser o Juiz Titular da Vara Federal de Jacarezinho e, atualmente, exerce suas atividades em conjunto com o Dr. Gustavo Alves Cardoso, notável Juiz Federal Substituto, e com uma valorosa equipe de Servidores e Estagiários comprometidos com o bem comum.

Desde seu início na Magistratura Federal em nossa cidade, o Dr. Rogério Cangussu tem se destacado em sua atuação profissional, trazendo Justiça aos cidadãos jacarezinhenses, especialmente nas áreas de saúde, previdência social e também quanto à Praça de Pedágio da BR-153, localizada entre Jacarezinho/PR e Ourinhos/SP.