Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Novembro já chegou e com ele temos o NOVEMBRO AZUL! É o mês de Conscientização sobre a Prevenção do Câncer de Próstata.

É um mal que atinge muitos homens e, infelizmente, deixa de ser prevenido por um tabu e preconceito bobo.

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma).

Um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca). É uma doença considerada de terceira idade, pois cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem após os 65 anos.

A única forma de prevenção contra o câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem procurar o médico e realizar seus exames.

Isso não te faz ser menos homem, pelo contrário, mostra como você se importa com sua vida acima de qualquer coisa!

A prevenção é o melhor remédio e sua saúde não é um tabu. Cuide-se!

📍Gostou da informação? Curta e compartilhe!

.

Dr. Thiago Suzuki

Urologista

CRM/PR: 25614

CRM/SP: 220022

RQE: 28791

3525-2244

Jacarezinho-PR

Click aqui e confiram nosso Instagram: https://www.instagram.com/urothiagosuzuki/