A Polícia Civil divulgou imagens de um homem suspeito de abandonar um carro carregado com 710 kg de maconha nesta quarta-feira (28), em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal tentou abordar o veículo, um VW Voyage TL MBV, placas de Foz do Iguaçu/PR, em frente ao posto da corporação na BR-153, mas o condutor empreendeu fuga. Após perseguição, o motorista abandonou o carro com a droga e fugiu a pé do local não sendo localizado.

Imagens de câmeras de segurança de uma empresa registraram o suspeito em fuga após a perseguição policial.

O suspeito foi preso no fim da tarde pela Polícia Militar.