Duas apostas do Paraná acertaram cinco dezenas no concurso 2675 da Mega-Sena deste sábado (14) e levaram, cada uma, um prêmio de R$125.186,63. Os números sorteados foram: 01-26-31-34-42-45. Ninguém acertou a sena e o prêmio principal acumulou.

Uma das apostas foi simples e o ganhador de Cascavel, no Oeste do Paraná, levou sozinho os mais de R$ 125 mil. O bilhete foi comprado Lotérica Carlos Gomes. No outro caso, um bolão de Londrina levou o prêmio, que deve ser dividido em seis pessoas. Assim, cada uma delas ficará com cerca de R$ 20,8 mil. A aposta do Norte Pioneiro do Paraná foi comprada na Lotérica Colimas.

O próximo sorteio deve ser realizado na terça-feira (16) e a estimativa é de que o prêmio seja de R$ 21 milhões. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.